SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Senadores aprovam PEC que limita decisões do STF, Moraes solta 4 réus do 8/1, déficit de 2023 se afasta de meta de Haddad e outras notícias para começar esta quinta-feira (23).

POLÍTICA

Senado aprova PEC que interfere no STF após ofensiva de Pacheco; texto vai para Câmara. Proposta que restringe decisões individuais de ministros foi articulada em meio a movimento eleitoral e aproximação com bolsonaristas.

Proposta é um dos focos de conflito entre STF e Congresso.

GOVERNO LULA

Zema reage a Lula e Pacheco e muda tática após ficar nas cordas em Minas e Brasília. Governador assume negociações de dívida de R$ 161 bilhões do estado com a União; conversas eram mantidas por auxiliares.

Cemig perde quase R$ 3 bi em valor de mercado em meio a articulação de Lula e Pacheco.

PAPUDA

Moraes manda soltar de uma vez 4 réus do 8/1 após morte na Papuda. Grupo aguardava decisão do ministro após manifestações da PGR pela soltura.

Presos afirmam que atendimento a réu do 8/1 morto na Papuda demorou 40 minutos.

SAÚDE

Saúde gasta R$ 26 mi para armazenar aventais recebidos sob Bolsonaro com validade curta. Parte dos lotes apresentou problemas como mofo; governo planeja enviar à reciclagem mais de 20 milhões de aventais sem validade.

ECONOMIA

Déficit de 2023 piora, vai a R$ 177,4 bi e se afasta de meta de Haddad para primeiro ano de governo. Para cálculo oficial da meta, rombo é ainda maior, de R$ 203,4 bilhões; bloqueio sobe para R$ 5 bilhões neste ano.

RIO DE JANEIRO

Rio enfrenta problemas em série com turistas em eventos e expõe gestão Castro. Falhas na segurança pública atingiram médicos na Barra, fã de Taylor Swift e torcedores argentinos; OUTRO LADO: governo diz que apurou e prendeu responsáveis.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Hamas sequestrou bebês, idosos e famílias inteiras; veja o perfil das vítimas. Pelo menos 50 dos cerca de 240 sequestrados pelo grupo terrorista serão libertados após acordo com Israel.

Primeiros reféns devem ser libertados na sexta-feira, diz Israel.

MUNDO

Israel tem o direito de se defender, mas até isso tem limites, diz Bachelet. Duas vezes presidente do Chile e ex-alta comissária para direitos humanos da ONU defende que Tel Aviv comete crimes de guerra.

COTIDIANO

Delegada efetua disparos dentro de apartamento, e colegas negociam rendição em BH. Advogado afirma que a Monah Zein é vítima de assédio moral na corporação; procurada, Polícia Civil não respondeu.

TELEVISÃO

CNN Brasil muda estrutura, faz cortes e demite repórter pela segunda vez em um ano. Canal de notícias criou editorias e uniu diversas funções na empresa; Danúbia Braga foi desligada nesta quarta (22).

VOCÊ VIU?

Colecionador cria página com acervo da Playboy e incomoda ex-musas hoje evangélicas. Radialista Geylson Paiva tem todos os exemplares lançados no país e suas postagens dividem ex-capas da publicação; muitas o agradecem pela lembrança.

TERRORISMO

Caetano Veloso processa artista por danos morais em montagem; entenda caso. OUTRO LADO: Artista diz que não houve intenção de ofensa e que vai excluir a publicação quando for notificado.

COMIDA

Como é o Museu da Comida Nojenta, com vinho de bebê de rato e larva de besouro. Em Berlim, espaço mostra iguarias incomuns ao redor do mundo e oferece saco de vômito no lugar dos bilhetes.