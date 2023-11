SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo realizará nesta quinta-feira (23) o dia D para os alunos do 3º ano do ensino médio do estado escolherem os cursos do Provão Paulista Seriado, uma espécie de "Enem estadual" que está em sua primeira edição e disponibilizará 15.369 vagas em cursos superiores em 2024.

Segundo a pasta, mais de 400 mil estudantes serão acompanhados pelos professores nesta quinta para que eles registrem a escolha de até 11 cursos superiores nas cinco instituições parceiras: USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Os alunos matriculados nas redes estaduais e municipais de São Paulo devem acessar o portal de escolhas com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

No processo de escolha, o estudante poderá selecionar entre 1 e 11 opções nos três grupos: o primeiro da USP, Unicamp e Unesp, o segundo das Fatecs e o terceiro, da Univesp. Não é obrigatória a escolha de todas as opções e em todos os grupos. Isso fica a critério do estudante.

As opções serão distribuídas da seguinte forma:

Escolha de três vagas no grupo da USP, Unesp e Unicamp para o primeiro semestre. Cada estudante pode escolher até três cursos, em duas dessas universidades. Por exemplo, dois cursos na USP (em qualquer campus) e um na Unesp. Ou dois cursos na Unesp e um na Unicamp. Não é possível escolher um curso em cada uma dessas três universidades, conforme regras do edital;

Após escolhidas as três opções no primeiro grupo, o estudante pode escolher até cinco opções nas Fatecs para o primeiro semestre;

Por fim, escolha de até três cursos da Univesp, neste caso para o segundo semestre de 2024.

Apesar de esta quinta-feira ser o dia D, a escolha do aluno ainda pode ser feita até o dia 8 de dezembro. Até esta data, se desejar, ele poderá fazer alterações nas opções.

QUANDO SERÃO AS PROVAS DO PROVÃO PAULISTA SERIADO?

O Provão Paulista Seriado da 3ª série do ensino médio será realizado nos dias 28 de novembro, das 8h às 12h, e 29 de novembro, das 8h às 13h. O segundo dia terá uma hora a mais de duração por conta da redação.

ALUNOS DO 1º E DO 2º ANO TAMBÉM FARÃO O PROVÃO PAULISTA?

Sim. Segundo a Secretaria de Educação, outros 810,8 mil estudantes matriculados na 1ª e 2ª séries do ensino médio farão provas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Os estudantes da 2ª série fazem a prova no período da manhã ?das 8h às 12h nos dois dias? e os estudantes mais novos, da 1ª série, no período da tarde, das 14h às 18h, nos dois dias.

POR QUE É IMPORTANTE ALUNOS DO 1º E DO 2º ANO REALIZAREM O PROVÃO?

Alunos matriculados nas primeiras séries do ensino médio devem obrigatoriamente participar das provas deste ano porque a nota desta primeira edição será considerada quando eles estiverem na 3ª série. O nome Provão Paulista Seriado vem justamente desse conceito de notas acumuladas nas três séries.

ONDE SERÃO REALIZADAS AS PROVAS?

Todos os estudantes das três etapas do ensino médio matriculados nas escolas estaduais dos 645 municípios de São Paulo, nas escolas municipais e nas unidades do Centro Paula Souza, as Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), farão as provas em suas próprias escolas.

É preciso estar atento, porém, ao horário de aplicação das provas, uma vez que estudantes que estudam no período da manhã podem fazer provas no período da tarde, e vice-versa. O mesmo acontece com estudantes do período noturno, uma vez que as provas serão aplicadas só no período da manhã ou tarde. Alunos que trabalham devem pedir a comprovação da participação nas provas diretamente à secretaria de sua escola.

ALUNOS DE FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO PODERÃO REALIZAR A PROVA?

Sim. Os estudantes de outras unidades da federação poderão participar, mas realizarão a prova apenas na Escola Estadual Caetano de Campos, localizada na rua João Guimarães Rosa, 111, no bairro da Consolação.

QUANDO SAIRÃO OS RESULTADOS DO PROVÃO?

O gabarito oficial será divulgado no site da Fundação Vunesp no dia 4 de dezembro, às 20h (de Brasília), mas os resultados finais sairão apenas no dia 26 de janeiro de 2024. Serão disponibilizadas três chamadas unificadas com a nota e as opções determinadas pelos estudantes.

As instituições conveniadas no Provão Paulista Seriado também poderão, se houver necessidade, divulgar listas de chamadas posteriores às três organizadas pela Seduc-SP.