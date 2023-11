- Ribeirinhos no Amazonas reclamam de falta de assistência durante seca

Moradores de comunidades ribeirinhas e de flutuantes encalhados no Rio Negro relatam sofrer “abandono” por parte do poder público local e estadual. Entre as situações estão a falta de recebimento de cestas básicas, de acesso à água potável e energia elétrica.

Segundos relatos ouvidos pela Agência Brasil, alguns moradores estariam com dificuldades para conseguir se alimentar, passando até fome. Eles também reclamam de dificuldades de acessibilidade para deixar o local onde moram e ir às áreas urbanas da região metropolitana de Manaus, em busca de alimentos e cuidados de saúde.

As famílias que vivem em flutuantes encalhados na região conhecida como ilhas, do outro lado da ponte Jornalista Phelippe Daou, que separa Manaus do município de Iranduba, passam por situação de privação, em alguns casos sem acesso à energia elétrica e água, sem receber cestas básicas, chamadas de rancho e anunciadas pelo poder público municipal e estadual.

Um desses moradores, o comerciante Francisco Aldir Ferreira, 51 anos, vende farinha, açúcar, pão e outros itens em um pequeno flutuante encalhado no leito do rio. Ele contou à Agência Brasil que as cerca de 80 famílias estão sem acesso à água encanada. No local onde seu comércio está encalhado, localizado pouco depois do distrito Cacau Pirêra, moram cerca de 80 famílias.

“A gente sente falta de muita coisa. Água, mercadoria, comida também. Às vezes, a pessoa traz ranchos [cestas básicas] e não entrega direito pra gente. O prefeito também não liga”, relatou. “Às vezes chega a luz, às vezes não tem. É uma briga feia”, disse o comerciante.

A vendedora autônoma Onete Moraes, 31 anos, informou que há cerca de cinco dias a água não aparecia nos canos.