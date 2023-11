SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge a comunidade de Boa Vista do Tapará, no município de Santarém (PA), desde a madrugada de segunda-feira (20), quando os primeiros pontos de fogo foram identificados.

Os moradores do local tentaram controlar os focos de incêndio, mas isso durou pouco. Na terça-feira (21) as chamas se alastraram, ganhando mais proporção devido à ventania. O resultado é a destruição de mais de 5 km de vegetação local.

Segundo os moradores, o fogo se espalha em direção à rodovia PA-255, que liga Santarém ao município de Monte Alegre.

Não há Corpo de Bombeiros na comunidade, mas o 4º Grupamento de Bombeiros, sediado em Santarém, foi acionado pelos moradores. Eles temem que o fogo chegue às residências, mesmo com a estratégia de fazer aceiros (atalhos) para diminuir a velocidade das chamas.

A comunidade Costa do Tapará também é vítima do fogo. No domingo (19), locais de cultivo e produção de hortaliças, banana e melancia foram atingidos, prejudicando a produção de 250 famílias de agricultores da comunidade. Ainda há pontos de fogo no local, mas em menor gravidade comparado à Boa Vista do Tapará

A estiagem severa na região amazônica é um dos fatores causadores do incêndio que afeta a região do Tapará. Com a seca dos lagos e canais, além da ausência de chuva, o risco de incêndio é muito mais alto. No início da tarde de quarta-feira (22), uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém chegou à região para apurar os danos ambientais causados pelos incêndios.