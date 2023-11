SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante de Jonathan Batista Barbosa e Anderson Henrique Brandão em preventiva durante audiência de custódia realizada terça-feira (21). Eles são suspeitos de matar a facadas, na madrugada do último domingo (19), o estudante Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, que estava no Rio com amigos para assistir ao show da cantora americana Taylor Swift.

O juiz Rafael de Almeida Rezende enfatizou a "extrema brutalidade" do crime na decisão: "A gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade dos custodiados e a necessidade de prisão para resguardar a ordem pública".

Gabriel Mongenot, 25, foi morto a facadas na madrugada de domingo (19) após um assalto na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O jovem estava na capital fluminense para assistir ao show de Taylor Swift que foi realizado à noite.

Testemunhas relataram aos policiais que Gabriel estava com um grupo de amigos quando foi abordado por dois criminosos, que anunciaram o assalto. O rapaz foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos.

Gabriel estava cochilando na areia enquanto os amigos conversavam. Nesse momento, eles foram abordados pelos bandidos, contou uma prima que iria ao show com o jovem à TV Globo. Eles haviam deixado a maior parte dos pertences em um carro alugado, o que teria irritado os assaltantes.

"O assaltante se exaltou e ficou pedindo as coisas, e o Gabriel estava cochilando na hora e levantou com a gritaria. Provavelmente, para o assaltante, ele reagiu ao assalto, mas, na verdade ele acordou assustado com a gritaria, com a movimentação. Aí, ele foi ferido", disse Juliana, prima de Gabriel Mongenot, à TV Globo.

SUSPEITOS PRESOS

Dois envolvidos no crime foram presos. Um dos suspeitos foi preso pela Polícia Militar, logo após a ocorrência. O outro foi detido pela Polícia Civil na tarde deste domingo (19), na Lapa, região central do Rio. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

"Em menos de 24 horas, todos os acusados do crime foram identificados e presos. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Após um trabalho integrado de inteligência e levantamento de dados entre diversas unidades, os agentes receberam a informação de que o autor estaria na Lapa, Região Central do Rio, e seguiram ao local. Os policiais realizaram buscas intensas e prenderam o segundo criminoso. Outro autor do latrocínio foi preso, após ação integrada com a Polícia Militar", disse a Polícia Civil, em nota enviada ao UOL.

O primeiro homem que foi detido já havia sido preso na sexta-feira (17) por furto e receptação, mas uma decisão judicial o liberou no mesmo dia, conforme a PM. O homem também tem ficha criminal por homicídio, roubo, porte de arma de fogo e lesão corporal.

"Além da tristeza, a gente sente uma revolta, sabe? Porque era uma pessoa que estava presa e foi solta. É uma sensação de injustiça, de que a gente não tá seguro (chora). Eu vim para passear, me divertir e estou voltando pra casa levando meu primo morto", desabafou a prima, em entrevista à TV Globo.

VÍTIMA ESTUDAVA ENGENHARIA AEROESPACIAL

O rapaz era de Mato Grosso do Sul, mas cursava engenharia aeroespacial em Belo Horizonte, em Minas Gerais, segundo o relato de primos da vítima ao Estadão. O estudante viajou com amigos para assistir ao show da cantora no Rio.

Um familiar disse que os pais do estudante estão "sem chão" com a notícia. Gabriel era filho único.