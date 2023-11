SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um albergue municipal para pessoas em situação de rua que fica no centro de São Paulo passou dez dias sem água, de acordo com relato de seus frequentadores. Chamado CTA 9 (Centro Temporário de Acolhida 9),o local fica na praça da Bandeira, a menos de 300 metros do gabinete do prefeito Ricardo Nunes (MDB), no viaduto do Chá.

O período que o local ficou sem água coincidiu com a onda de calor recente na cidade.

Sem conseguir matar a sede ou tomar banho no albergue, as pessoas em situação de rua atravessavam a avenida 23 de Maio, que fica na frente do centro, até o terminal Bandeira, onde conseguiam encher garrafas em registros abertos por funcionários de uma obra.

As pessoas que vivem no albergue reclamam do risco que correm ao passar pelo meio dos carros em uma das principais vias da cidade para conseguir água.

Segundo os frequentadores do local, o problema teve início no último dia 14. Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da prefeitura disse que o fornecimento de água foi normalizado nesta quinta (23), depois de um reparo feito pela Sabesp.

Conforme a pasta, o problema teve início na sexta-feira (17), devido a um vazamento na rua onde fica o centro.

Procurada, a Sabesp afirmou que uma equipe foi até o local e constatou que o abastecimento está regularizado. Segundo a estatal, moradores informaram que houve baixa pressão na parte da manhã de quinta.

De acordo com a nota da secretaria municipal, a organização responsável pelo equipamento comprou galões de água para o consumo, além da oferta de água de coco, sucos gelados e maçãs.

"O equipamento teve apenas parte do abastecimento de água comprometido, como na lavanderia e na copa, mas sem que o uso dos banheiros fosse afetado", diz a nota.