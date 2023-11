SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente com dois ônibus deixou ao menos dois mortos e mais de 30 pessoas feridos na madrugada deste sábado (25), na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais.

A colisão traseira entre os veículos ocorreu por volta das 3h50 no km 885 da rodovia federal, na pista sentido São Paulo, em São Sebastião da Bela Vista (MG). Juntos, os dois ônibus transportavam cerca de 70 pessoas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as duas pessoas que morreram no acidente eram passageiras.

Uma delas é uma mulher de 37 anos, que morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A outra vítima não teve o perfil divulgado até a publicação desta reportagem.

Conforme os bombeiros, 32 pessoas dos dois veículos tiveram de ser socorridas.

Segundo a PRF, quatro vítimas estavam com ferimentos graves --o estado de saúde delas não foi divulgado.

Um dos ônibus, da Viação Gold, estava parado no acostamento, segundo a empresa, por causa de uma pane mecânica, quando foi atingido pelo outro, da Viação Gontijo.

Parte da lateral do veículo que estava no acostamento chegou a ser arrancada. A polícia investiga as causas do acidente.

Segundo a concessionária Arteris, que administra a rodovia, uma faixa chegou a ser interditada para o socorro dos passageiros, mas ela foi liberada posteriormente.

Os bombeiros tiveram de usar ferramentas de extricamento para retirar três pessoas, duas mulheres e um homem, que estavam presas entre as ferragens. Os três foram socorridos com fraturas em membros inferiores, conforme a corporação.

As vítimas foram levadas por ambulâncias da Arteris, bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto-atendimento do Hospital Regional Samuel Libânio, em Pouso Alegre (MG).

Em nota, a Gold Turismo, que tem sede em Itu (SP), afirmou que o local onde o ônibus teve de parar estava sinalizado.

A empresa afirmou ser cadastrada e homologada na ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) para transporte de passageiros. Disse também que está com documentação e autorizações em dia, além de licenças e seguro ativos.

"Neste momento, além do apoio aos passageiros, a Gold Turismo está à disposição das autoridades para apuração do que teria ocasionado o episódio e também dos passageiros que sofreram algum tipo de ferimento, dando o suporte necessário para a situação", afirmou trecho da nota.

O ônibus, segundo a empresa, ia de Belo Horizonte para Sorocaba.

A reportagem deixou uma mensagem no site da Viação Gontijo, mas não teve resposta. Também tentou contato com por telefone com a empresa, mas ninguém atendeu.