SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente define indicações para o STF e a PGR, Milei convida Lula para a posse e fala em criação de laços, ato bolsonarista na Paulista faz homenagem a réu do 8/1 morto e outras notícias para começar esta segunda-feira (27).

GOVERNO LULA

Lula decide indicar Flávio Dino ao STF e Paulo Gonet para a PGR. Presidente comunicou escolha a aliados, que deve ser divulgada nesta segunda.

GOVERNO LULA

Milei manda carta para Lula, convida para posse e fala em construir laços. 'Sei que o senhor conhece e valoriza cabalmente o que significa este momento de transição', diz presidente eleito da Argentina.

POLÍTICA

Emendas de R$ 34 mi do senador Weverton Rocha bancaram empresas alvo da PF. OUTRO LADO: Parlamentar diz que há tentativa de forçar relação inexistente e nega vínculo com empresário investigado.

STF

Bolsonaristas fazem ato em frente ao Masp em homenagem a réu do 8/1 morto na Papuda. Manifestantes na avenida Paulista, em São Paulo, entoaram críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e ao governo Lula.

HISTÓRIAS DA POLÍTICA

Como Bolsonaro passou de proibido em quartéis a escolhido pelo Exército. Proscrito após condenação em tribunal militar, ex-presidente abraçou pautas corporativas e ideológicas das Forças Armadas.

ECONOMIA

Cyber Monday é aposta do varejo após Black Friday fraca. Pesquisa indica que 28% dos consumidores planejam fazer compras na data pela primeira vez.

PRÉ-SAL

Exploração do pré-sal em Macaé (RJ) é ameaça para maior área contínua de restinga do Brasil. Apesar de royalties, cidade tem bolsões de pobreza e falta de água; ambientalistas temem situação similar na Foz do Amazonas se exploração for aprovada.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Hamas liberta 17 reféns em terceiro dia de trégua com Israel. Guerra chega ao 51º dia com possibilidade de extensão da pausa temporária; mais 19 palestinos detidos por Tel Aviv foram libertados.

GREVE

Paulistanos se preparam para madrugar e pegar carona para driblar greve de terça (28). Servidores das áreas de transporte e educação devem paralisar em protesto contra os planos de privatização de Tarcísio de Freitas.

RIO DE JANEIRO

Chefe da PM diz que morte de policial que investigava milícia foi covardia e promete apuração rápida. Policiais falam de desesperança e impotência no enterro da PM, atacada a tiros de fuzil na porta de casa.

SWIFT

Taylor Swift tira foto no camarim com família de Ana Benevides, recebida como VIP em último show.

CELEBRIDADES

Ana Hickmann revela que pai batia na mãe: 'Jurei que nenhum homem me faria isso'. Ao Domingo Espetacular apresentadora falou sobre denúncia de agressão contra o marido, Alexandre Correa, a quem chamou de "covarde".