SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana será realizada a primeira edição do Provão Paulista Seriado, uma espécie de "Enem estadual" que disponibilizará 15.369 vagas em cursos superiores em 2024 para os alunos do 3º ano do ensino médio das escolas públicas do estado de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, mais de 400 mil estudantes dos 645 municípios paulistas farão o exame e disputarão as vagas. Mas não são apenas os terceiro-anistas que devem fazer a prova. Os alunos das 1ª e 2ª séries do ensino médio também precisam fazê-la para ter chances de conseguir uma vaga quando estiverem na 3º ano. Quem perder uma delas estará fora da disputa.

Confira abaixo todos os detalhes sobre o novo exame estadual:

Quando será realizado o Provão Paulista Seriado?

Devido à greve anunciada por metroviários, ferroviários e funcionários da Sabesp na capital paulista na terça-feira (28), o governo estadual alterou os dias de realização do Provão. Assim, o exame da 3ª série do ensino médio, que seria nos dias 28 e 29, agora será nos dias 29 e 30 de novembro, quarta e quinta-feira, respectivamente. No primeiro dia será das 8h às 12h, e, no segundo, das 8h às 13h, por conta da redação.

Alunos do 1º e do 2º ano também farão o Provão Paulista?

Sim. Segundo a Secretaria de Educação, outros 810,8 mil estudantes matriculados na 1ª e 2ª séries do ensino médio farão as provas nos dias 1º (sexta-feira) e 4 de dezembro (segunda-feira). Os estudantes da 2ª série fazem no período da manhã --das 8h às 12h nos dois dias-- e os estudantes mais novos, da 1ª série, no período da tarde, das 14h às 18h, nos dois dias.

Onde serão realizadas as provas?

Todos os estudantes das três etapas do ensino médio matriculados nas escolas estaduais dos 645 municípios de São Paulo, nas escolas municipais e nas unidades do Centro Paula Souza, as Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), farão as provas em suas próprias escolas.

É preciso estar atento, porém, ao horário de aplicação das provas, uma vez que estudantes do período da manhã podem fazer provas no período da tarde, e vice-versa. O mesmo acontece com estudantes do período noturno, uma vez que as provas serão aplicadas só no período da manhã ou tarde. Alunos que trabalham devem pedir a comprovação da participação nas provas diretamente à secretaria de sua escola.

Os portões de acesso aos locais de prova serão fechados impreterivelmente 15 minutos antes do horário de início da prova.

Alunos de fora do estado de São Paulo poderão realizar a prova?

Sim. Os estudantes de outras unidades da federação poderão participar, mas realizarão a prova apenas na Escola Estadual Caetano de Campos, localizada na rua João Guimarães Rosa, 111, no bairro da Consolação.

Por que é obrigatório alunos do 1º e do 2º anos realizarem o Provão?

Alunos matriculados nas primeiras séries do ensino médio devem obrigatoriamente participar das provas deste ano porque a nota desta primeira edição será considerada quando eles estiverem na 3ª série. O nome Provão Paulista Seriado vem justamente desse conceito de notas acumuladas nas três séries.

Como será calculada a nota final dos alunos de 1º e 2º anos?

A partir desta primeira edição do Provão Paulista, as notas finais dos alunos serão calculadas pela soma do desempenho em cada uma das provas. As provas realizadas pelos alunos da 1ª série do ano de 2023 valem 15% da nota final. As provas da 2ª série dos alunos que realizarem a prova em 2024 valem 25% da nota final. E as provas da 3ª série realizadas pelos alunos do ano de 2025 valem 60%, sendo 40% da prova de múltipla escolha e 20% a redação. A nota final será composta pela soma dos percentuais relativos ao rendimento do estudante em cada uma das provas de cada série.

Por ser a primeira edição do Provão, os alunos que estão no 3º ano em 2023 concorrerão com apenas a nota deste ano.

O que acontece se o aluno perder uma das três provas?

Para a composição do resultado final da nota do candidato para seleção e aprovação nas instituições públicas de ensino superior conveniadas, é obrigatória a participação do candidato nas três provas referentes às três séries do ensino médio. Caso um aluno falte ou não realize alguma das etapas do Provão Paulista, ele estará automaticamente desclassificado e não poderá realizar a prova do ano seguinte.

É cobrada nota mínima no Provão Paulista?

De acordo com as políticas e diretrizes referentes à nota mínima nas instituições públicas de ensino superior do estado de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp exigem um mínimo de 22 questões corretas no Provão Paulista Seriado. A Univesp e as Fatecs não estabelecem políticas ou diretrizes de nota mínima.

O aluno poderá refazer a prova em caso de doença?

Ao contrário do Enem, que possui um tópico específico para remarcação de provas em seu edital, o mesmo não acontece com o Provão Paulista Seriado. O único ponto do edital do Provão que cita uma questão de saúde é o item 8, que diz que o candidato que alegar indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação e não concluir as provas ou precisar se ausentar do local não poderá retornar à sala de provas e não poderá solicitar a reaplicação.

O edital, porém, não cita claramente a remarcação se o aluno estiver doente antes da prova. Questionada, a Seduc-SP informou que nesse caso o aluno poderá entrar com um recurso (item 10), cujo texto diz que o estudante deverá procurar o comitê de avaliação no período máximo de três dias úteis a partir da data de publicação dos resultados do Provão, no dia 26 de janeiro de 2024.

"O candidato pode requerer recurso à aplicação do Provão Paulista Seriado em casos excepcionais, atestados pelo Coordenador de Avaliação, que comprovem a impossibilidade de realização da prova por problemas logísticos e/ou operacionais gerados pelo Estado, mediante análise da Seduc. Uma vez recebido o recurso, o comitê encaminhará o mesmo juntamente com um parecer à Secretaria da Educação para deliberação. A Secretaria da Educação emitirá uma decisão sobre o recurso num prazo máximo de 15 dias, a contar da data de apresentação inicial", informa o edital.

Como serão compostas as provas?

As provas das três séries serão compostas por 90 questões de múltipla escolha, com cinco respostas cada, sendo apenas uma a correta. Apenas os alunos do 3º ano realizarão a redação em 2023, no segundo dia de aplicação.

Primeiro dia

Linguagens e suas tecnologias: língua portuguesa (20 questões) e língua inglesa (4 questões)

Ciências da Natureza e suas tecnologias: física (8 questões), química (8 questões) e biologia (8 questões)

Segundo dia:

Matemática e suas tecnologias: matemática (20 questões)

Ciências humanas e suas tecnologias: história (7 questões), geografia (7 questões), sociologia (4 questões) e filosofia (4 questões)

Redação (texto dissertativo-argumentativo)

Por que a redação não será aplicada para alunos de 1ª e 2ª série?

Neste primeiro ano de implementação do Provão Paulista Seriado, a Seduc-SP estabeleceu junto à Vunesp a prática do modelo adotado no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), disponibilizando a redação para estudantes da 3ª série. Se necessário, a Seduc-SP implementará ajustes para o aperfeiçoamento das próximas edições.

O que preciso levar no dia da prova?

O aluno precisa levar um documento oficial (e original) de identidade com foto e uma caneta esferográfica transparente com tinta de cor preta.

O que não posso levar no dia da prova?

Durante a realização das provas é expressamente proibido usar ou portar telefone celular, pager ou similares e/ou relógios, mesmo que desligados. Caso o candidato esteja portando qualquer equipamento proibido, deverá, imediatamente após sua entrada na sala, colocá-lo em embalagem plástica com lacre disponibilizada, colocando-a sob a carteira.

Quais documentos serão aceitos para identificação?

Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelas Polícias Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares;

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

Passaporte;

Certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público;

Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto);

Carteira de identificação para a Pessoa com Deficiência ? CIPD;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Documentos digitais específicos, sendo eles o e-Título, a CNH digital e o RG digital, todos em aplicativos oficiais, devendo, no momento de sua apresentação, abrir o aplicativo e fazer todo caminho até a visualização do documento (acesso à internet é por conta do aluno).

Quais documentos não serão aceitos?

Documentos digitais diferentes dos listados acima;

Fotos impressas ou em meio eletrônico de documentos digitais, certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade;

Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados;

Cópia de documento de identidade, ainda que autenticada;

Protocolo de documento de requerimento de segunda via.

Observação: Caso o candidato se encontre impossibilitado de apresentar o seu documento de identificação por motivo de extravio, perda, furto ou roubo; somente realizará a prova com a apresentação do Boletim de Ocorrência expedido por órgão policial a, no máximo, 90 dias do dia de aplicação da prova e outro documento de identificação com foto.

Como será a divisão das 15.369 vagas pelas instituições parceiras?

USP (Universidade de São Paulo): 1.500 vagas

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas): 325 vagas

Unesp (Universidade Estadual Paulista): 934 vagas

Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo): 2.610 vagas

Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo): 10 mil vagas (4.864 vagas para o 1º semestre e 5.166 vagas para o 2º semestre de 2024)

O aluno pode se inscrever em quantos cursos?

No processo de escolha, cada estudante poderá selecionar entre 1 e 11 opções de cursos nos três grupos: o primeiro da USP, Unicamp e Unesp, o segundo das Fatecs e o terceiro, da Univesp. Não é obrigatória a escolha de todas as opções e em todos os grupos. Isso fica a critério do estudante.

As opções serão distribuídas da seguinte forma:

Escolha de três vagas no grupo da USP, Unesp e Unicamp para o primeiro semestre. Cada estudante pode escolher até três cursos, em duas dessas universidades. Por exemplo, dois cursos na USP (em qualquer campus) e um na Unesp. Ou dois cursos na Unesp e um na Unicamp. Não é possível escolher um curso em cada uma dessas três universidades, conforme regras do edital;

Após escolhidas as três opções no primeiro grupo, o estudante pode escolher até cinco opções nas Fatecs para o primeiro semestre;

Por fim, escolha de até três cursos da Univesp, neste caso para o segundo semestre de 2024.

Até quando os alunos poderão escolher os cursos?

A escolha do aluno pode ser feita até o dia 8 de dezembro. Até esta data, se desejar, ele poderá fazer alterações nas opções. Para a seleção dos cursos, os alunos matriculados nas redes estaduais e municipais de São Paulo devem acessar o portal com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

Quando sairão os resultados do Provão?

O gabarito oficial será divulgado no site da Fundação Vunesp no dia 4 de dezembro, às 20h (de Brasília), mas os resultados finais sairão apenas no dia 26 de janeiro de 2024. Serão disponibilizadas três chamadas unificadas com a nota e as opções determinadas pelos estudantes.

As instituições conveniadas no Provão Paulista Seriado também poderão, se houver necessidade, divulgar listas de chamadas posteriores às três organizadas pela Seduc-SP.