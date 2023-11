SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 53 anos morreu em uma tentativa de assalto na tarde deste domingo (26), em São Paulo. Criminosos queriam levar a motocicleta de luxo em que ele estava com a esposa.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando Denis Roberto Piccoli Ramos chegou ao prédio onde mora, na rua Américo Alves Pereira Filho, no Morumbi (zona oeste), por volta das 16h40, em uma motocicleta BMW F 850 GS A, avaliada em cerca de R$ 80 mil, com Soraya Ghilardi Abdelmassih, 55, na garupa.

Soraya é filha do ex-médico Roger Abdelmassih, condenado por crimes sexuais contra pacientes.

Três criminosos em duas motocicletas seguiam o casal. As vítimas pararam no primeiro portão do prédio, uma espécie de gaiola, e a motocicleta com dois criminosos entrou e parou no mesmo espaço. O terceiro suspeito, que estava sozinho em outra motocicleta, ficou mais próximo da rua.

Os criminosos atiraram contra o casal. Um policial militar de folga passava pela via no momento do crime e ouviu os tiros. Ele parou e, ainda em cima da motocicleta, atirou contra os criminosos, que revidaram.

Segundo o boletim de ocorrência, Ramos foi atingido por um tiro no peito. Ele foi socorrido pela família e levado ao Hospital São Luiz do Morumbi, mas morreu ainda no caminho.

Os três criminosos foram atingidos por disparos. Um morreu ainda no local, e os outros dois foram socorridos no Hospital do Campo Limpo. Um deles morreu na unidade e o outro permanece internado.

Em depoimento na delegacia, Soraya contou que, ao chegar próximo do prédio, percebeu que o marido acelerou mais "como se estivesse fugindo de algo". Ela percebeu a abordagem, mas, com medo dos tiros, permaneceu abaixada.

Uma das motocicletas utilizadas pelos criminosos estava com placa falsa e foi citada em queixa de furto.

A identidade e a idade dos suspeitos mortos não foram informadas. O que está internado foi identificado como Gabriel Soares Santos, 24. A Polícia Civil não soube informar se ele apresentou defesa.