SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma garota de programa de 28 anos foi presa após matar outra com um golpe no pescoço em Goiás.

A vítima, Jéssica Rodrigues, 30, estava com uma amiga que começou a discutir com a suspeita do crime em uma rua de Acreúna. O caso ocorreu na madrugada do sábado (25).

Jéssica chegou a tentar conversar com a suspeita, mas jogou uma lata de cerveja contra ela segundos depois.

A polícia apontou que o desentendimento começou por um motivo banal e ganhou proporções porque as envolvidas estavam embriagadas.

A ação foi gravada por câmera de segurança do local do crime. Nas imagens, é possível ver quando a suspeita, de vestido laranja, arranca um objeto da cintura de um homem e atinge o pescoço de Jéssica, que cai no chão.

Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A suspeita foi presa em flagrante e não teve identidade divulgada.

À polícia, a suspeita do crime afirmou que não tinha intenção de matar e "somente revidou à agressão".

Ainda não é possível identificar se o corte no pescoço da vítima foi causado por um caco de vidro ou por uma arma branca, informou o delegado responsável pelo caso ao UOL.

O homem que levava o objeto usado no crime na cintura foi identificado pela polícia e pode ser indiciado, informou o delegado.

"Ela disse em interrogatório que não tinha intenção de matar a vítima, que elas se conheciam e que na hora ela só reagiu porque ela teria jogado uma cerveja contra ela, então ela ficou nervosa e partiu para cima", disse Alexandre Rossignolo, delegado, ao UOL