RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ruas ficaram alagadas e casas inundadas por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade Natal e municípios da região metropolitana, desde segunda-feira (27). Pelo menos 210 pessoas foram afetadas e precisaram deixar suas residências.

Nesta terça (28), a prefeitura decretou situação de emergência após uma reunião do gabinete de crise

Em balanço parcial divulgado à tarde, a Secretaria Municipal de Assistência Social contabilizou 150 desalojados e 60 desabrigados.

Equipes ainda procuram por possíveis desalojados. "Muitas pessoas saíram de suas casas e não foram localizadas ainda. Está sendo feita essa busca para providenciar o necessário para essas famílias, como cestas básicas e kits de higiene pessoal e limpeza para as casas", informou a secretaria.

A Prefeitura montou abrigos temporários nas escolas municipais Henrique Castriciano, Nossa Senhora da Apresentação, Estela Lopes e Cristina Osório. O centro de Convivência Ivone Alves, no bairro Lagoa Azul, também foi disponibilizado para atender famílias desabrigadas na zona norte da cidade, especialmente no bairro Nossa Senhora da Apresentação.

Entre a segunda e as primeiras horas desta terça-feira, as equipes da Defesa Civil municipal registraram cerca de 40 ocorrências. A maior parte dos problemas foi registrada no entorno das lagoas de captação que transbordaram inundando bairros de diferentes regiões da cidade.

Segundo a prefeitura, transbordaram os reservatórios do Aliança, Acaraú, José Sarney, Cidade da Esperança, Jardim Primavera e Santarém. "O transbordo ocorreu por causa do roubo de fios das bombas de drenagem, que atrapalharam a capacidade de escoamento dos locais", disse o município.

A chuva também provocou quedas de árvores na capital.

Um trecho da BR-101 foi interditado na manhã desta terça em São José do Mipibu, na região metropolitana de Natal, por causa de um alagamento. A interdição aconteceu na altura do quilômetro 126, nas faixas do sentido de Natal para João Pessoa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo foi desviado para a pista no sentido Paraíba/Rio Grande do Norte que segue em mão dupla.

O serviço de trens também ficou suspenso durante a manhã. Segundo a Companhia Brasileiras de Trens Urbanos, as chuvas provocaram danos e o assoreamento em alguns pontos da via férrea.

Além disso, a Prefeitura suspendeu as aulas nas escolas municipais e os atendimentos em unidades de saúde.

As estações pluviométricas do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) registraram acumulados de até 240 milímetros em 24 horas, na zona norte da capital.

De acordo com a secretária municipal de Planejamento, Joanna Guerra, o volume de chuvas foi extremamente atípico para esse período. "Para se ter uma ideia, estava previsto chover cerca de 22 milímetros em todo o mês e foi registrada uma quantidade quase 12 vezes superior", disse.

As autoridades recomendam que, quem puder, deve evitar sair de casa. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil através do 190.