SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vários estados brasileiros devem sofrer com fortes pancadas de chuva nesta quarta-feira (29), por causa do ar quente e úmido que predomina sobre o Brasil e que poderá permitir a formação de nuvens carregadas.

A previsão de chuva inclui estados do Sudeste, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que emitiu alertas de perigo potencial.

"Sol e o tempo seco predominam apenas no extremo norte de Minas Gerais, áreas próximas à divisa com a Bahia, onde o calor pode até passar dos 40°C", diz a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo.

De acordo com a especialista, quarta-feira tende a ser abafada em várias regiões do Sudeste.

Na cidade de São Paulo, os termômetros deverão ter temperaturas semelhantes às desta terça (27), um dia quente, com 29,6ºC de máxima no meio da tarde, conforme as medições do Inmet na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte,

No decorrer da tarde, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura paulista, as instabilidades ganham força e retornam as condições para pancadas de chuva com até forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento, o que mantém elevado o risco para alagamentos e queda de árvores.

Nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, as pancadas de chuva nesta quarta-feira podem ocorrer várias vezes ao dia, e com possibilidade de raios, alerta a Climatempo.

Na capital fluminense, o calor poderá chegar a 34ºC, mesmo com a chuvarada.

SUL

O Sul do país, que tem sido castigado por sequência de enchentes, ainda tem previsão de pancadas de chuva nesta quarta-feira em quase todas as áreas -só não deve chover no centro-sul gaúcho e o litoral sul do Rio Grande do Sul poderá terá apenas chuviscos.

Mesmo com alguns períodos com sol, a Climatempo aponta que a chuva pode ser de moderada a forte em todas as regiões do Paraná, no Vale do Itajaí (SC) e no planalto norte de Santa Catarina, além dos litorais sul catarinense e norte gaúcho.

Entre as capitais, só há previsão de chover com intensidade em Curitiba.

A instabilidade, de acordo com a Climatempo, deverá diminuir sobre região de Florianópolis, onde foram acumulados grandes volumes, de 90 mm a cerca de 170 mm em apenas 24 horas, entre os fins de tarde de segunda (27) e terça.

CENTRO-OESTE

Na região Centro-Oeste, a quarta-feira será deverá ser com sol e sem previsão de chuva no Distrito Federal, na região central de Goiás, e em parte do Mato Grosso. Nas demais áreas, a previsão é de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

Entre as capitais, há risco de chuva moderada a forte apenas em Campo Grande (MS).

NORDESTE

O ar seco e quente predomina sobre o Nordeste e com a pouca disponibilidade de umidade. "A maioria da região terá uma quarta-feira com sol e algumas nuvens, mas sem condições para chuva", afirma a Climatempo.

Pancadas de chuva poderão ocorrer nas capitais Fortaleza (CE) --onde há alerta de chover com intensiadade--, Teresina (PI) e São Luís (MA).

Nos últimos dias, mais de 200 pessoas tiveram de deixar suas casas por causa de alagamentos em Natal (RN). Para esta quarta, o Inmet diz que a tendência é de um dia com muitas nuvens, chuvas isoladas e vento fraco na capital potiguar.

NORTE

O ar quente e úmido que predomina sobre o Norte facilita a formação de grandes nuvens que podem provocar pancadas de chuva em quase toda a região --só não deve chover no centro sul do Tocantins.

No Pará e também no Amapá, o sol vai aparecer forte ao longo do dia, mas à tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva com raios, em pequenas áreas.