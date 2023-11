SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um agente da Força Nacional foi baleado e morto na porta de casa em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro.

O soldado Edmar Felipe Alves dos Santos foi assassinado na porta de sua casa por volta das 21h30 desta terça-feira (28). A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a PM e o Ministério da Justiça, informações preliminares indicam que o soldado Edmar dos Santos tentou intervir numa briga de casal.

Uma imagem de câmera de segurança mostra que Edmar dos Santos está parado em frente ao portão quando um homem armado aparece correndo atrás dele. O homem atira duas vezes.

Não há interação entre Edmar dos Santos e o atirador antes dos disparos.

A Polícia Civil informou que uma segunda pessoa foi baleada e socorrida a uma unidade de saúde. O autor dos disparos não foi localizado

O Ministério da Justiça lamentou a morte do soldado Edmar dos Santos e diz que todas as circunstâncias do crime serão apuradas.

É o segundo incidente envolvendo a Força Nacional de Segurança Pública desde o início da operação no Rio, em outubro. Horas antes, agentes foram emboscados no Complexo do Chapadão e tiveram as armas roubadas.

LEIA NA ÍNTEGRA A NOTA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA:

"O Ministério da Justiça e Segurança Pública lamenta profundamente a morte do policial militar Edmar Felipe Alves do Santos, integrante da Força Nacional, na noite desta terça-feira (28), no Rio de Janeiro.

O policial, que é da PM de Alagoas, estava de folga e foi morto com lesões de arma de fogo ao tentar interceder em uma briga de casal que ocorria próximo ao local onde estava hospedado e apaziguá-la. O autor dos disparos fugiu.

Todas as circunstâncias do crime serão devidamente apuradas. As autoridades competentes já investigam o caso e a Força Nacional tem prestado todo o apoio relacionado a essa triste fatalidade.

Neste momento de dor e consternação, nossos sentimentos também vão para a família e amigos do PM Edmar dos Santos, bem como para a Polícia Militar de Alagoas que perde um dos seus quadros pelo devotamento à sua função policial, mesmo não estando em serviço."