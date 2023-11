SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista sofreu queimaduras após homens atearam fogo no ônibus que ele dirigia em Cotia, no interior de São Paulo.

Câmeras registraram o momento em que o motorista freia o ônibus no meio da rua e se inclina na janela, como se conversasse com alguém. Por outro ângulo, é possível ver pelo menos um homem a pé e um motociclista do outro lado da rua.

Em seguida, quatro homens parecem forçar a porta do coletivo. O caso aconteceu no sábado (25) no bairro Jardim do Museu, em Cotia.

Um deles joga um líquido inflamável no ônibus e outro acende um isqueiro. O ônibus é tomado pelas chamas enquanto o motorista ainda está sentado no banco.

Não é possível ver como o motorista sai do ônibus, mas ele recebeu atendimento no local. Ele sofreu queimaduras em diversas partes do corpo e está internado.

Apesar dos ferimentos, ele conseguiu informar aos PMs que dois homens desconhecidos jogaram gasolina em cima dele e atearam fogo. Eles fugiram do local.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o ataque foi uma represália à morte de dois ladrões durante tentativa de roubo a um policial militar na sexta (24).

A Polícia Civil investiga um incêndio e a tentativa de homicídio contra o motorista do ônibus. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.