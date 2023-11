SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo lançou, nesta quarta-feira (29), um mutirão de ortopedia. A meta é zerar a fila de mais de 26 mil pessoas a espera de cirurgia ortopédica de média e alta complexidade. Questionado, o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, não soube dizer o tempo de espera para a realização dos procedimentos.

Assim que assumiu a gestão, Paiva disse que pretende organizar a fila de cirurgias eletivas no SUS (Sistema Único de Saúde), medida que ficará para 2024 com a implementação de uma fila de espera única no estado.

O investimento para o mutirão de ortopedia é de R$ 48,5 milhões. Os repasses serão feitos a unidades de saúde habilitadas a executar os procedimentos previstos no programa. Com o montante, o total aplicado em mutirões de cirurgias em 2023 passou de R$ 923,5 milhões.

O programa priorizará casos que envolvam algum risco de complicação ou morte.

A secretaria iniciou o chamamento dos hospitais conveniados ao SUS de São Paulo para aderirem ao mutirão. A expectativa do governo é zerar a fila e acabar com a demanda reprimida, a ponto de não ter que voltar a recorrer a mutirões.

A Secretaria da Saúde pretende chegar perto de 26 mil cirurgias realizadas ainda neste ano.

"Entendemos que, desta forma, devemos acabar com o colapso das cirurgias de ortopedia nos próximos 24 meses", disse o secretário.

O mutirão de ortopedia integra ações do governo paulista para a redução geral das filas de espera por cirurgias. Balanço divulgado pela Secretaria da Saúde mostra que mais de um terço das cirurgias eletivas realizadas em São Paulo em 2023 foram resultado de mutirões.

Dados de setembro apontam a realização de 240.450 procedimentos, o que representa 32% do total de 746.911 cirurgias eletivas efetuadas em todo o estado neste ano.