SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morre Henry Kissinger, STF decide que imprensa pode ser punida por entrevistas, assessores acusam Janones de "rachadinha" e outras notícias para começar esta quinta-feira (30).

MUNDO

Morre aos 100 Henry Kissinger, diplomata que moldou o século 20. Secretário de Estado americano e voz influente por décadas foi artífice de golpe no Chile e responsável pela aproximação entre EUA e China.

Kissinger chegou aos 100 com fama dividida entre gênio e criminoso de guerra, mas sempre influente.

STF

STF decide que imprensa pode ser punida por entrevistas com indícios de falsidade. Entidades manifestam preocupação e pedem esclarecimentos; Barroso diz que medida não restringe liberdade de expressão e só afeta negligência grosseira.

CONGRESSO NACIONAL

Agenda de Haddad para elevar receitas avança com aval do Senado a taxação de super-ricos. Proposta é uma das prioridades do ministro para aumentar arrecadação; texto vai para sanção presidencial.

RIO DE JANEIRO

Cláudio Castro se realinha a Bolsonaro, assume pré-campanha no Rio e ameaça base de Paes. Governador se reaproxima de clã de ex-presidente e coloca estrutura à disposição de Ramagem na corrida à prefeitura.

CONGRESSO NACIONAL

Assessores acusam Janones de 'rachadinha', e um fala em pagamento em dinheiro vivo. Ex-auxiliar é o segundo a relatar cobrança de parte do salário de equipe de gabinete; deputado nega.

Gravação foi estopim para suspeita contra Janones.

ENEM

Aluno pobre de ensino médio deve receber R$ 167 por mês e poupança de R$ 3.000, estuda governo. Novo programa da gestão Lula (PT) busca reduzir evasão na etapa; foco deve ficar em estudantes do Bolsa Família.

TRÂNSITO

Conheça as melhores e as piores estradas do Brasil; mais da metade tem problemas. Pesquisa CNT mostra que 67% das rodovias do país apresentam alguma falha; há mais de 2.000 pontos críticos.

INDÚSTRIA

Defesa Civil vê risco de colapso em mina de Maceió; prefeitura decreta emergência. População foi orientada a deixar o local; OUTRO LADO: Braskem diz que paralisou atividades.

VENEZUELA

Crise entre Venezuela e Guiana faz Brasil reforçar fronteira norte. Medida não é detalhada, mas é alerta contra escalada sobre área reivindicada por Caracas.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Câmara aprova feriado nacional para o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. Pauta era prioridade da recém-criada bancada negra da Casa; texto vai à sanção.

MUNDO

'Às vezes jogam ovos, às vezes jogam pedras', diz 'herói brasileiro' sobre xenofobia em Dublin. Caio Benicio, de Niterói, salvou menina de 5 anos que estava sendo esfaqueada em frente a uma escola na capital irlandesa.

CULTURA

Paul McCartney prepara shows com 39 músicas e três horas no Brasil. Ex-Beatle começa a turnê 'Got Back' no país nesta quinta-feira após evento surpresa em Brasília.

INSS

Burnout e transtornos por uso de álcool, café e drogas entram na lista de doenças do trabalho. A lista foi atualizada nesta quarta-feira (29) e inclui Covid, tipos de câncer e de transtornos mentais.

COLLOR

MP-AL pede que Globo seja obrigada a renovar afiliação até 2026 com TV de Collor. TV Gazeta de Alagoas entrou na Justiça para impedir que a líder de audiência deixe parceria; contrato termina em dezembro e substituta já está em fase de testes.