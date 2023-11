DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aterrissou por volta das 17h (10h em Brasília) desta quinta (30) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para realizar uma agenda repleta de eventos nos próximos dois dias da COP28.

Serão 26 compromissos entre as 10h30 desta sexta e as 18h30 do sábado, num intervalo de 32 horas. Na sexta, Lula tem 16 encontros programados e, no sábado, outros dez. Ele parte na manhã de domingo, às 9h30 (horário local), com destino a Berlim.

Entre os principais eventos desta sexta, estão reuniões com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, o presidente de Israel, Isaac Herzog ?país que está atualmente em guerra com o Hamas?, o secretário-geral da ONU, António Guterres, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o premiê da Espanha, Pedro Sánchez.

Além dessas bilaterais, Lula vai se encontrar com o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, cujo país enfrenta uma crise territorial com a Venezuela que pode descambar para uma ação militar. Devido a isso, o Brasil acaba de reforçar sua presença militar na região Norte.

No sábado, vai encontrar com o presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, almoçará com o presidente da França, Emmanuel Macron, e terá conversas com o presidente da União Africana, Moussa Faki, e com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali.

Lula estará acompanhado de sua mulher, Janja, que também participará de alguns eventos nos Emirados Árabes.

*

CONFIRA ABAIXO A AGENDA COMPLETA DE LULA NA COP28:

Sexta-feira (1º)

10h30 Boas-vindas às delegações da COP 28

10h40 Encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak

11h Foto de família

11h45 Sessão de abertura da presidência da 28ª Conferência de Mudança do Clima da ONU (COP 28)

13h Reunião com o presidente do Estado de Israel, Isaac Herzog

13h30 Primeira sessão do segmento de alto nível para chefes de Estado e de governo local. Há previsão de discurso do presidente Lula

14h30 Reunião com secretário-geral da ONU, António Guterres

14h45 Evento sobre finanças: transformando o financiamento climático

15h20 Reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

16h10 Evento de alto nível sobre resiliência à seca local

17h Reunião com o premiê da Espanha, Pedro Sánchez

17h30 Participação no lançamento do plano de transformação ecológica

18h30 Visita ao pavilhão do Brasil na COP-28

19h Reunião com o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali

19h30 Cerimônia de entrega do prêmio Zayed de Sustentabilidade

20h30 Jantar "The Amazon: an immersive experience", oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sra. Janja Lula da Silva, e pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Sábado (2)

9h15 Participação em evento de diálogo com a sociedade civil

10h15 Visita ao estande CNI, SENAI e SESI

11h20 Reunião com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

12h Reunião do G-77 + China sobre mudança do clima

12h30 Evento sobre florestas: protegendo a natureza para o clima, vidas e subsistência

13h50 Almoço com o presidente da França, Emmanuel Macron

15h Segmento dos líderes: acelerando uma transição energética justa, equitável e ordenada

16h10 Reunião com o presidente da União Africana, Moussa Faki

16h45 Reunião com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali

18h30 Celebração do Dia Nacional dos Emirados Árabes Unidos