SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar foi agredido e amarrado durante uma manifestação em Junco do Maranhão (MA).

O PM voltava do trabalho quando cruzou com a manifestação na MA-206 na tarde desta quarta-feira (29). A informação foi dada pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão.

Um vídeo que mostra o PM amarrado, vendado e ferido no chão foi divulgado nas redes sociais.

Ele foi liberado quando outras viaturas da PM chegaram ao local.

O policial foi levado a um hospital da região e encaminhado a São Luís. O estado de saúde dele é estável, informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública) à reportagem.

A Polícia Civil acompanha o caso. A SSP não informou se alguém foi preso, mas disse que "está acompanhando o caso de perto a fim de que os responsáveis pela violência cometida sejam identificados".

O protesto era feito por moradores da comunidade de Vilela. Eles reclamavam de uma ação judicial que beneficiava uma família que se diz dona das terras ocupadas por eles desde a década de 1990.

Os manifestantes afirmaram à TV Mirante que o policial chegou ao local com agressividade e atirou contra uma liderança, sendo capturado em seguida. Não há informação sobre feridos além do PM.