PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), declarou nesta quarta (30) que pretende encontrar representantes da empresa Amazon para discutir uma parceria, dado que ela "usa o nome da Amazônia".

Lima pretende fazê-lo na COP28 (28ª conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas da ONU), que começou nesta quinta (30) e vai até 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A declaração foi dada ao vivo no jornal JAM1, da TV Globo.

"Nós vamos ter uma reunião com a Amazon, que é uma grande empresa do Jeff Bezos [presidente e CEO da empresa], com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas. Usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP", disse o governador.

Segundo a Enciclopédia Britannica, o nome da empresa Amazon foi escolhido pelo empresário Jeff Bezos em 1994 em referência ao rio Amazonas, por sua vastidão e a marca pretendia ser uma "loja de tudo". Teria pesado na escolha do nome também o fato de começar pela primeira letra do alfabeto.

Livros sobre a história da empresa também indicam que outros nomes foram cogitados, como "Cadabra", referência a "abracadabra", mas que foi descartado por soar muito parecido com "cadáver", e "Relentless" que significa "implacável". Até hoje, o endereço relentless.com direciona para a Amazon.

Conforme a Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas, o governador embarcou na tarde da quarta aos Emirados Árabes Unidos e tem agendas na COP a partir de sábado (2). O governo confirmou que Lima deve se encontrar com representantes da empresa em Dubai, mas não soube precisar a data.

Segundo o Itamaraty, a prioridade do Brasil na conferência é apresentar uma proposta de fundo mundial para conservação de florestas nos mesmos moldes do Fundo Amazônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está no evento.