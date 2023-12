- Novos temporais devem atingir parte da Região Sul nos próximos dias

Ocorrências de temporais estão previstas para a Região Sul nos próximos dias, como resultado do forte calor, aumento da umidade e a passagem de uma frente fria, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, tempestades vão se formar com maior força e se deslocar para parte do estado gaúcho ao longo deste sábado (2), se propagando de forma mais isolada sobre os estados de Santa Catarina e do Paraná.

Neste domingo (3), uma frente fria deverá se formar na altura do Rio Grande do Sul e intensifica as instabilidades entre o estado gaúcho e as demais áreas de Santa Catarina e parte do Paraná. Com isso, de acordo com o Inmet, a partir de amanhã, as temperaturas também começam a cair, especialmente, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O Inmet prever também ocorrências de temporais com ventos acima de 80 quilômetros por hora (km/h), “queda de granizo e chuva localmente forte são esperados”. Os maiores volumes de chuva devem se concentrar entre o centro-sul e o oeste do Rio Grande do Sul, com valores em torno de 100 milímetros (mm). Nas demais áreas, o acumulado de chuva deve variar entre 30 mm e 60 mm”.

De acordo com a previsão do Inmet, o tempo deverá permanecer instável até, pelo menos, a próxima quarta-feira (6), com volumes de chuva podendo passar de 100 mm entre o centro, sul e oeste-noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina. Nas demais áreas entre o estado gaúcho e o Paraná, o acumulado pode variar entre 40 mm e 70 mm.

