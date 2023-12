SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três suspeitos de atuarem como milicianos foram presos no sábado (2) em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles estavam com uma arma que pertencia a um policial morto no início de novembro no bairro de Guadalupe.

Policiais militares foram até a comunidade Cinco Marias devido a um evento não regularizado. O caso foi em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Chegando no local, os suspeitos tentaram fugir, mas durante o cerco, um carro foi abordado. No veículo, os policiais encontraram três homens com quatro pistolas. Uma moto também foi apreendida, além de seis celulares, armas e munição.

Uma das armas era do PM Marcelo Amaro da Silva, morto no último dia 7, em Guadalupe, na zona norte do Rio.

Os três suspeitos foram presos. O caso foi registrado na 43ªDP.