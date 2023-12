SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois policiais foram assassinados e quatro suspeitos de envolvimento nos crimes também foram mortos pela polícia em Santa Maria da Vitória (BA).

O primeiro PM, Elias de Souza França, foi morto a tiros na manhã de ontem. Ele foi baleado em uma casa de festas do município e socorrido, mas teve a morte constatada no hospital.

Uma operação policial em busca dos suspeitos do crime foi iniciada. Um suspeito foi baleado e morreu ainda de manhã, no bairro Macambira.

Outro suspeito do crime foi preso na tarde do domingo e entregou a localização do autor dos disparos, informou a PM.

Na busca pelo autor dos disparos, um PM identificado como João Paulo Fernandes Batista foi baleado e morto. Outros dois suspeitos também foram baleados e morreram.

O último suspeito do crime foi encontrado e morto "após revide de policiais" na noite de ontem, informou nota da SSP.

Os nomes do suspeito preso e dos suspeitos mortos não foram divulgados.

ASSASINATOS POR PMS EM SALVADOR

Outros três homens também foram mortos pela Polícia Militar em Salvador nesse domingo (3).

Eles foram interceptados durante uma patrulha no bairro Lobato, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Em menos de uma semana, 13 pessoas foram mortas pela polícia na Bahia. Cinco delas em Cruz das Almas, uma em Camaçari, três em Salvador e quatro em Santa Maria da Vitória. Dois policiais também foram mortos em Santa Maria.

Os órgãos de segurança da Bahia não divulgam um número oficial de mortos pela polícia no ano.

O dado mais recente contabilizado por organizações não governamentais é de setembro, quando 72 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas em operações policiais na Bahia. As informações são da plataforma Fogo Cruzado.