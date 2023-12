SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial de folga ficou ferido após manusear um artefato explosivo.

O policial manuseava o explosivo dentro da sua casa no bairro Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo, às 22 horas de segunda-feira (5). A Polícia Militar diz que ainda não foi possível identificar o artefato.

Ele foi socorrido por populares até a UPA de Guarapari com ferimentos na mão direita. O ferimento foi estabilizado no local.

Em seguida, ele foi transferido para um hospital particular em Vitória, onde passou por uma cirurgia de emergência para "reconstruir os danos causados pela explosão". Ainda não há informações sobre eventuais sequelas.

A PM diz que vai instaurar um "procedimento apuratório para elucidar as circunstâncias que ocasionaram o incidente".