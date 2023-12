BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem Minas Gerais provocaram interrupção no fornecimento de energia e alagamentos no estado. Os problemas começaram na terça (5) e seguem nesta quarta (6)

A água arrastou carros e causou deslizamentos em Uberlândia (no Triângulo Mineiro), em Juiz de Fora (na zona da mata) e em Patos de Minas (no Alto Paranaíba).

Até o momento não há registro de feridos ou mortos. Na atual temporada de chuvas, que vai até o ano que vem, o estado registra 2 mortes, 22 desabrigados e 573 desalojados, segundo a Defesa Civil.

Uberlândia foi uma das cidades mais atingidas pelas chuvas desta semana. Por volta das 17h de terça, um temporal acompanhado de fortes ventos provocou falta de energia elétrica em alguns bairros. Carros foram arrastados em enchente na avenida Rondon Pacheco, uma das principais vias da cidade.

Duas pessoas ficaram desabrigadas, conforme a Defesa Civil. No bairro São José, cerca de 50 casas foram alagadas com a subida do rio Uberabinha. Houve ainda queda de árvores e destruição de asfalto.

Na manhã desta quarta, os bombeiros foram acionados para retirar um morador do bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Ele tinha ficado preso dentro de casa após o imóvel ser alagado.

Na mesma região da cidade, carros também foram arrastados pela enxurrada. Ainda pela manhã, porém, as águas baixaram.

Em Patos de Minas, os bombeiros foram acionados nesta terça após deslizamento de encosta em prolongamento da avenida Fátima Porto que impediu o trânsito em parte da via. A rota já foi liberada.