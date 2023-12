SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Datafolha aponta Lula aprovado por 38% e reprovado por 30%, Congresso turbina emendas para 2024, show de Paul McCartney em SP e outras notícias para começar esta sexta-feira (8).

AVALIAÇÃO DO GOVERNO

Lula é aprovado por 38% e reprovado por 30% em cenário estável após 11 meses, aponta Datafolha. Avaliação regular do presidente fica em 30%; para 57%, petista fez menos do que o esperado.

GOVERNO LULA

Gleisi descarta ida para ministério após reunião com Lula e esfria sucessão no PT. Lewandowski e Wellington Lima seguem cotados para pasta da Justiça.

CONGRESSO NACIONAL

Congresso turbina emendas para 2024 e pode ter controle de quase R$ 50 bilhões. Reserva de R$ 37,6 bi no Orçamento deve aumentar com carimbo de R$ 11,3 bi para comissões e blindagem contra cortes.

CONGRESSO NACIONAL

PCC pesquisou endereços de Lira e Pacheco para 'missão', aponta investigação da PF. Relatórios mostram que célula da facção criminosa chegou a alugar imóvel em Brasília.

JUSTIÇA

Moro depõe a juiz, mas se recusa a responder a PL e PT: 'Não vou participar de teatro'. Senador diz à imprensa que ações são frívolas e que confia na Justiça Eleitoral; caso deve ser julgado em janeiro no TRE.

JUSTIÇA

Tribunal suíço decide a favor de repatriação de R$ 78 milhões desviados por Maluf. Valores ainda estão bloqueados porque cabe recurso à decisão; OUTRO LADO: em julgamento, ex-prefeito citou erros processuais.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Justiça do Rio destitui Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. Novas eleições devem ser convocadas em 30 dias; cabe recurso.

PIX

Banco Central divulga regras do Pix automático; veja como vai funcionar. Serviço permitirá pagamentos recorrentes a partir de outubro de 2024; banco que não oferecer serviço poderá ser multado.

AMÉRICA LATINA

EUA anunciam exercícios militares aéreos com Exército da Guiana. Operação sobre território guianense estava prevista para esta quinta; Casa Branca evita associação à crise com a Venezuela.

MERCADO

Executiva de MG será a primeira mulher a presidir gigante da mineração no Brasil. Ana Sanches substitui holandês no comando da Anglo American no país após experiência na sede em Londres .

COTIDIANO

Casal sofre tentativa de golpe durante internação em hospital de SP. Golpista se passou por médico, disse que exames do paciente indicavam câncer e que precisaria de R$ 6.000 para solicitar procedimentos com urgência.

CULTURA

Show de Paul McCartney em São Paulo mostra como música atravessa gerações. Britânico sente a idade enquanto canta os sucessos da carreira, mas sua pessoa e a diversidade do público fazem apresentação.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Receita da queda histórica do Santos tem 47 contratações, 10 técnicos e sequência de erros. Clube passou raspando em anos anteriores. Em 2023, não escapou do rebaixamento.