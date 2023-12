SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de temporal na noite desta sexta-feira (8) e madrugada de sábado (9) no litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba e todo o estado do Rio de Janeiro, destacando a condição de perigo.

Segundo o instituto, há previsão de chuva volumosa entre 50 mm e 100 mm nessa região, com raios e ventos que podem atingir 100 km/h. Há alto risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

O alerta causa preocupação porque a região do litoral paulista foi palco da grande tempestade que matou 65 pessoas nos dias 18 e 19 de fevereiro deste ano em São Sebastião.

Os municípios a serem atingidos pelo mau tempo em São Paulo são Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, Cunha, Natividade da Serra e São Luiz do Paraitinga.

O instituto também fez outro alerta de perigo potencial de chuvas intensas em toda a região central do país, atingindo a região metropolitana de São Paulo e o interior do estado, passando pelo sul de Minas Gerais e chegando a Mato Grosso, Goiás e os estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Nessa região, pode chover cerca de 50 mm e ter ventos intensos de até 60 km/h. O risco, porém, é baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No aviso, o Inmet destacou algumas advertências aos moradores da região: evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia das casas; e, em caso de situação de inundação ou similar, proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos. Em caso de emergência, entrar em contato com a Defesa Civil no telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros, no 193.

Esse grande volume de chuvas é devido à chegada de uma frente fria ao litoral paulista, o que muda o tempo na região nesta sexta. Esse sistema vai provocar chuva generalizada e diminuição da temperatura. Na capital, por exemplo, o sábado será nublado com possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 17°C e 22°C, segundo o Inmet.

No domingo (10), o tempo seguirá com muita nebulosidade e a temperatura máxima chegará aos 24°C