SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moraes critica PEC do Senado e defende prisões do 8/1 em entrevista à Folha de S.Paulo. Leia sobre primeiras medidas de Milei na Argentina, crise em Harvard e outras outras notícias para começar esta quarta-feira (13).

STF

Moraes chama PEC das decisões monocráticas de irreal e defende delação de Cid pela PF. Magistrado se diz muito feliz com Dino e Gonet, mas afirma que ministro do STF não se mete em indicação.

ARGENTINA

Milei desvaloriza peso, suspende obras públicas e corta subsídios na Argentina. Novo ministro da Economia anuncia maxidesvalorização da moeda, com dólar a 800 pesos.

VIOLÊNCIA

Apenas 1 a cada 3 homicídios foi esclarecido no Brasil, aponta estudo. Pesquisa do Instituto Sou da Paz revela que MG e PR têm as maiores taxas de esclarecimento dessas mortes enquanto BA e RN têm as piores.

BANCO CENTRAL

'Se for necessário fazer endividamento para este país crescer, qual o problema?', diz Lula. Presidente chamou ainda inflação, lei de responsabilidade fiscal e déficit de 'pedras no caminho'.

POLÍTICA

PF cumpre buscas contra suspeito de invadir rede social de Janja. Diligência foi autorizada pelo STF; primeira-dama cobrou punição e citou ódio, intolerância e misoginia.

CONGRESSO NACIONAL

Senado aprova projeto das apostas esportivas, mas governo sofre derrota e perde cassinos. Proposta, criticada por oposição, agora volta à Câmara dos Deputados após sofrer alterações.

DROGAS

Influenciador Renato Cariani é alvo de operação da PF contra produção de drogas. Esquema investigado teria desviado produtos químicos para produção de crack e cocaína; OUTRO LADO: Cariani diz que não teve acesso à investigação e que está tranquilo.

NATAL

Por que o Porta dos Fundos cancelou o especial de Natal deste ano. Grupo diz que decisão, que envolve a guerra na Faixa de Gaza, foi tomada porque o olhar cômico da produção seria deturpado.

TELEVISÃO

Galvão Bueno fará programa diário de Olimpíada junto com Tadeu Schmidt na Globo. Ex-locutor da emissora participará de atração, que será exibida no período olímpico entre julho e agosto do ano que vem.

CULTURA

Iron Maiden anuncia show em São Paulo da turnê mundial 'The Future Past'. Banda deve se apresentar no Allianz Parque em dezembro de 2024 com venda de ingressos aberta na semana que vem.