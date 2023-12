BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Senado instalou nesta quarta-feira (13) uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o afundamento de solo em Maceió provocado pela atividade minerária da Braskem.

Está no escopo do colegiado apurar eventuais omissões da empresa no atendimento às milhares de famílias atingidas pelo colapso da mina de sal-gema.

A apuração é patrocinada por Renan Calheiros (MDB-AL). O senador é aliado do Palácio do Planalto, refratário à ideia de uma investigação parlamentar frente ao receio de se reviver os tempo de Operação Lava Jato, que mirou as principais empreiteiras do país.

Outra preocupação é que o funcionamento da CPI interfira na agenda do governo Lula no Congresso Nacional, principalmente em temas de interesse da equipe econômica.

A comissão será presidida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), que comandou a CPI da Covid na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e terá o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) na vice-presidência. A relatoria dos trabalhos será decidida na próxima terça (19).