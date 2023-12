SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motociclista que trafegava pela rodovia Presidente Castello Branco, em Barueri, na Grande São Paulo, gravou em vídeo o momento em que foi cercado e ameaçado por quatro assaltantes, também pilotando motos, em alta velocidade.

O motociclista tenta fugir da perseguição empreendida pelos bandidos, mas acaba parado após ameaça. Ele passa entre carros e caminhões na estrada, acelerando e buzinando.

Um dos suspeitos, armado, chega a ameaçá-lo: "Você vai morrer, desgraçado". As imagens foram capturadas no domingo (10) por uma câmera instalada no capacete do motociclista.

A dupla de assaltantes roubou a moto Kawasaki que a vítima pilotava, avaliada em cerca de R$ 34 mil. Também levou seu celular e uma mochila com cartões de crédito, documentos e pertences pessoais.

A polícia identificou e prendeu um dos assaltantes por meio de uma das motos, que foi deixada para trás. Os policiais consultaram a placa da motocicleta largada pelos assaltantes e checaram o endereço do proprietário, no bairro Munhoz Junior, em Osasco. No imóvel, os PMs encontraram o suspeito. Ele foi reconhecido pela vítima e autuado em flagrante.

A moto abandonada pelos criminosos foi apreendida e o caso foi registrado como roubo