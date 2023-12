SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um entregador de aplicativo gravou um vídeo para denunciar a agressão que sofreu após a cliente se recusar a passar um código necessário para a entrega do pedido na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

No registro, o entregador afirma que a mulher estava querendo agredi-lo e se negava a passar o código de confirmação, mecanismo de segurança comum em aplicativos de delivery de comida. O caso teria ocorrido nesta quarta-feira (13).

Durante a discussão, a mulher chega a afirmar que é "procuradora" e fala que precisa de "reforço".

"Eu estou aqui para trabalhar, moça. Mas você que quer complicar as coisas", disse o entregador, mostrando a sacola com o pedido que entregaria. Ele acusa a mulher de agarrar o braço dele.

Após o entregador gravar o rosto da mulher, ela parte para cima do trabalhador, aparentando tentar pegar o aparelho celular dele. "Me agredindo aqui, olha", grita o trabalhador. É possível observar que a cliente puxa a camiseta do rapaz.

Nas redes sociais, o motoboy divulgou o vídeo e escreveu: "Vamos deixar ela famosa, rapaziada. Quis tomar o pedido da minha mão, sem informar o código." Ele também agradeceu o apoio que estava recebendo após a publicação do vídeo.

Nesta quinta-feira (14), o entregador mostrou uma manifestação de entregadores na frente do prédio da mulher. "Mexeu com um, mexeu com todos", disse.

Procurada pelo UOL, a PM (Polícia Militar) informou que a unidade que atende a área onde ocorreu a confusão não foi acionada para os episódios relatados até o início desta noite. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o caso foi registrado, mas não teve retorno.

Ainda não se sabe a identificação da cliente. O espaço segue aberto para manifestação.