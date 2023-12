SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após a explosão de um caminhão na pista do aeroporto de Marabá, no Pará. O incidente ocorreu na noite do sábado (16).

Um trabalhador morreu e os outros dois ficaram feridos. As informações foram confirmadas pela companhia que administra o local, a Aena Brasil. O Corpo de Bombeiros foi acionado após a explosão e chegou ao local.

O veículo pertence a uma empresa terceirizada que fazia a revitalização da sinalização da pista, segundo a companhia.

Passageiros e a tripulação não foram atingidos pela explosão. As aeronaves também não foram atingidas.

As polícias Civil e Científica do Pará estiveram no local, analisaram o veículo e autorizaram a retirada da pista do aeródromo.

A Aena informou por meio de nota que aguarda a análise da perícia, que começa a ser realizada neste domingo (17). A pista foi liberada para pousos e decolagens à 1h30.