SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia do programa de tarifa zero nos ônibus de São Paulo, neste domingo (17), provocou um aumento de 35% no número de usuários dos coletivos, segundo a prefeitura.

No primeiro dia do programa, batizado de Domingão Tarifa Zero, o total de usuários passou de 2,2 milhões, registrado em domingos anteriores, para 2,974 milhões, segundo a gestão municipal. A gratuidade nos ônibus vale de 0h às 23h59.

Circularam pela cidade 4.800 ônibus da frota municipal, de 1.175 linhas. Nas regiões periféricas o aumento de passageiros chegou a 38%, diz a prefeitura.

As linhas que atendem pontos como o Sesc Itaquera, o parque Ibirapuera e o parque do Carmo tiveram aumento na demanda.

"Tivemos muita utilização dos usuários com destino à praça da Sé e aos parques do Carmo e Ibirapuera, e a partir de agora as pessoas podem aproveitar ainda mais a cidade aos domingos", disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB), em material divulgado pela Secretaria de Comunicação. "É uma alegria muito grande para a gente ver a população curtindo, sem deixar que os ônibus fiquem ociosos", acrescentou.

Na madrugada de domingo, o prefeito embarcou em um ônibus no terminal Santo Amaro, na zona sul da capital, para marcar a estreia da tarifa zero. Acompanhado de assessores, imprensa e vereadores, Nunes se deparou com pessoas que não sabiam do programa e reclamações sobre demora e falta de ônibus.

A tarifa zero nos ônibus também valerá nos feriados de Natal, Ano-Novo e aniversário da cidade, em 25 de janeiro.

O lançamento do programa coincide com a proximidade das eleições municipais em 2024, e Nunes vai tentar a reeleição.

Outra aposta do prefeito é com a manutenção da tarifa dos ônibus em R$ 4,40 no próximo ano ?na semana passada, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou o aumento do preço da passagem de metrô e trens de R$ 4,40 para R$ 5 a partir de 1º de janeiro.