SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã do último sábado (16), bandidos aproveitaram o congestionamento na rodovia Cônego Domêmico Rangoni, próximo à entrada de Guarujá, para fazer um arrastão, roubando os carros que estavam parados.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver quando três homens abordam um veículo branco e começam a pegar objetos de dentro do carro. Um deles chega a abrir o porta-malas. Vendo a ação, alguns motoristas deram ré e outros usaram o acostamento para escapar.

Em nota à reportagem, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a Polícia Militar foi acionada às 11h20 de sábado para atender uma ocorrência de roubo durante um congestionamento na rodovia Piaçaguera-Guarujá, como também é conhecida a estrada.

"Após o crime, houve a intensificação no patrulhamento, mas os criminosos não foram localizados. A Polícia Civil, ciente do ocorrido, analisa imagens e atua em diligências em buscas de elementos que auxilie na identificação e punição dos responsáveis. A autoridade policial está à disposição das vítimas para que os casos sejam devidamente registrados. O boletim de ocorrência é uma importante ferramenta para que os casos possam ser devidamente investigados e os locais com maior incidência criminal tenham o policiamento reorientado", destaca a nota.

Arrastão não é novidade nesse trecho da Piaçaguera-Guarujá. Quase todos os anos há posts nas redes sociais falando de roubos do tipo na rodovia. Normalmente, os criminosos saem do mato e vão todos sobre um mesmo veículo. O episódio anterior ocorreu no dia 10 de novembro deste ano, já na entrada da cidade.

A secretaria disse que iniciou nesta segunda-feira (18) a Operação Verão em 16 municípios que abrangem o litoral sul e norte de São Paulo. Segundo a pasta, 3.108 policiais militares reforçarão as atividades de policiamento na região, "aumentando a sensação de segurança e proteção à população".

A pasta também relatou que o litoral sul do estado recebeu reforço no policiamento de 15 de novembro a 15 de dezembro, na Operação Impacto Baixada Santista, resultando na prisão de 951 pessoas, sendo 355 foragidos da Justiça, e na apreensão de 187,6 kg de drogas, 178 carros com queixa de roubo ou furto e 22 armas ilegais.