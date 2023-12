SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O telescópio espacial James Webb fez novas imagens do gigante de gelo Urano, com detalhes de seus anéis, luas, tempestades e até uma calota polar sazonal. A Nasa divulgou os registros nesta segunda-feira (18).

Uma versão anterior da imagem foi divulgada anteriormente neste ano. A nova, porém, vai além e tem mais detalhes.

Até mesmo o extremamente fraco e difuso anel Zeta foi capturado pelo James Webb.

Várias das 27 luas de Urano também estão presentes na imagem.

Urano gira em uma angulação de quase 90° em relação ao plano de sua órbita. Isso faz com que pareça girar de lado.

O planeta tem a cor azul-esverdeada por causa do metano, e a atmosfera planetária é composta por hidrogênio e hélio, com presença também de água, amônia e metano.

A duração do dia em Urano é de cerca de 17 horas, enquanto um ano no planeta equivale a 84 anos no planeta Terra.