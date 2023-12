SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia da Bahia prendeu na segunda-feira (18) um homem suspeito de assassinar o dentista Lucas Maia de Oliveira, 36, encontrado morto, em novembro, no apartamento em que morava no Rio Vermelho, bairro localizado em região nobre de Salvador.

Havia um mandado de prisão temporária contra o homem. Ele foi encontrado em uma casa no bairro do Engenho Velho da Federação, na periferia de Salvador, onde morava com a namorada. Estava embaixo de uma pia, enrolado em um cobertor.

Além da prisão, equipes da 1ª Delegacia de Homicídios cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do suspeito e encontraram uma televisão, que pode ter sido roubada da vítima. O aparelho foi encaminhado para a perícia do Departamento de Polícia Técnica.

O corpo de Lucas foi encontrado em decomposição, três dias após o registro de seu desaparecimento. Análises de imagens de câmeras de segurança, depoimentos e a investigação apontaram o homem preso nesta segunda-feira como o principal suspeito. A defesa dele não foi localizada.

O apartamento do dentista foi revirado e saqueado.

Quando o corpo de Lucas foi encontrado, o Iappem (Instituto Agenor de Paiva de Pós Graduação), onde ele estudava, divulgou nota de pesar.

"É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do dr. Lucas Maia de Oliveira, cirurgião-dentista e aluno de Especialização em Harmonização Orofacial do Iappem", disse o texto.

"Nos solidarizamos com os seus familiares, amigos, pacientes e colegas de trabalho. Que Deus conforte todos os corações neste momento de dor", afirmou a instituição.