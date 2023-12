PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Após uma semana de calor intenso no Rio Grande do Sul, temporais na noite desta segunda (18) e na madrugada desta terça (19) causaram danos no estado.

Os principais problemas foram registrados na região central, onde a tempestade afetou a rede elétrica devido a quedas de árvores, galhos e outros objetos arremessados contra os cabos. Em Imigrante, município de 3.100 habitantes, a chuva forte causou alagou residências. Foi preciso o auxílio de uma retroescavadeira para retirar as pessoas de casa.

De acordo com a concessionária da energia RGE, que atende a região, 50 mil pessoas foram afetadas, e ao final da manhã 10 mil clientes continuavam sem luz. A empresa diz que quatro estruturas tiveram de ser reconstruídas e outras três ainda dependem de conserto.

Em Picada Café, na região do Vale do Sinos, a BR-116 chegou a ser bloqueada em razão da queda de uma barreira. Pela manhã, a agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) trabalhavam no local, onde o trânsito estava em meia pista.

Nesta terça o Rio Grande do Sul segue em alerta amarelo, que aponta perigo potencial de tempestade, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Para os próximos dias, a previsão é de que o estado continue com temperaturas altas ?embora menores do que as da última semana? e pancadas de chuva isoladas.

No sábado (16), um temporal na serra gaúcha derrubou a estrutura temporária de uma exposição que ocorria no estacionamento de um shopping em Caxias do Sul, deixando 12 pessoas com ferimentos leves. Em Augusto Pestana, na região noroeste, uma mulher de 57 anos morreu dentro de um táxi que foi atingido pelos destroços de um galpão.