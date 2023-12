SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 36 anos foi achada morta após ter sido esfaqueada na noite desta segunda-feira (18) na rua Guateque, no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.

Uma testemunha disse aos policiais que o homem de 41 anos teria confessado o crime para um familiar.

Na sequência, essa mesma testemunha entrou na casa da vítima e encontrou a mulher e o marido caídos, ambos com ferimentos provocados por faca, e acionou a Polícia Militar. A vítima seria Jussara da Silva Santos, segundo o Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

O homem tentou fugir após o crime, mas não teria conseguido e depois infligiu golpes de faca contra ele mesmo. Quando a polícia chegou, o suspeito ainda estava vivo, foi socorrido no local, mas ele não resistiu e morreu, disse Renato Tolentino, soldado da PM, à emissora.

A família da mulher disse que teria ocorrido uma discussão dentro da residência. Então, o homem teria agredido a esposa a facadas com golpes no pescoço e no abdômen. O casal não tinha histórico de brigas, ainda segundo os familiares da vítima.

A perícia foi acionada para a residência e o caso foi registrado como homicídio e suicídio consumado no 89ºDP (Jardim Taboão).

Familiares disseram que o casal era de Alagoas, mas viviam havia cinco anos em São Paulo.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.