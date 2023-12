SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Caixa atualizou o valor recorde do prêmio da Mega da Virada de 2023: serão pagos cerca de R$ 570 milhões.

Até então, o valor estimado do prêmio estava em R$ 550 milhões. O novo prêmio, que também bate o recorde histórico, foi divulgado nesta terça-feira (19).

O maior valor pago por um prêmio de loterias foi o da Mega da Virada de 2022: foram R$ 541,9 milhões. Cinco apostas acertaram as seis dezenas.

O QUE VPCÊ PRECISA SABER SOBRE A MEGA DA VIRADA

O sorteio do concurso será às 20h (de Brasília) do dia 31 de dezembro.

A Mega da Virada não acumula. Caso não tenha acerto de seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina - 5 acertos - e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até às 17h do dia 31 de dezembro.

É possível assistir ao sorteio ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa Econômica Federal.

SAIBA COMO APOSTAR

As regras para a Mega da Virada permanecem iguais aos concursos regulares. Para vencer o prêmio, é preciso acertar os 6 números dentre os 60 disponíveis. Por meio da Surpresinha, o sistema escolhe de forma aleatória os números para o apostador.

COMO SÃO FEITOS OS BOLÕES

Os bolões são apostas feitas em grupo. É necessário preencher o campo próprio no volante ou adquirir cotas em bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota poderá ser cobrada. Os bolões custam a partir de R$ 15.

As apostam podem ser feitas em qualquer lotérica do país. No digital, as apostas são via aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. Os clientes da Caixa também podem usar o internet banking para participar.