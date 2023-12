RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após levar um calote de R$ 19 mil, os alunos do terceiro ano do colégio estadual Tim Lopes, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, vão conseguir fazer a festa de formatura deles. O caso se tornou conhecido após a estudante responsável por guardar o dinheiro para comemoração dizer que perdeu a quantia arrecadada pelos colegas.

A história virou caso de polícia. Na noite de segunda-feira (18), a Polícia Militar foi acionada para conter uma confusão generalizada no colégio que começou após a aluna afirmar que tinha perdido o dinheiro para pagar a festa.

Ela precisou ser escoltada pelos militares e foi levada para a delegacia da região, que abriu um inquérito para investigar os casos. O dinheiro seria usado para pagar o salão de festas.

Diante da falta dos R$ 19 mil, os alunos iniciaram uma vaquinha. Mas, nesta terça-feira, a empresa responsável pelo evento, a Royale Festas, aceitou fazer a festa de formatura de graça para os jovens. A comemoração será na quinta-feira (21).

Antes de receber a boa notícia, os alunos conseguiram arrecadar R$ 8.852, 37 na vaquinha --cerca de 44% da meta de R$ 20 mil. No site da arrecadação, os alunos escreveram:

"Somos alunos do 3ºrão do Tim Lopes e infelizmente sofremos um golpe financeiro na nossa festa de formatura, que estávamos pagando há 6 meses e esse valor estava sendo desviado. Somos 50 alunos que tiveram o sonho frustrado e estamos aqui tentando obter esse valor".

"Como foi divulgado, ficou um débito de R$ 19 mil e infelizmente não temos como pagar, e nem seremos reembolsados do valor que já pagamos. Contudo, a gente viu através da vaquinha uma forma de tentar realizar esse nosso sonho e pedimos que de alguma forma, nos ajudem fazendo parte disto! Venho por meio desta, pedir que se possível nos ajude divulgando", escreveram.

Procurada, a Secretaria de Estado de Educação disse que a festa de formatura não tem nenhuma relação com a pasta nem com a escola, pois está sendo feita por iniciativa própria dos alunos. A cerimônia oficial de conclusão do ensino médio aconteceu na última sexta-feira (15), na própria escola, e foi gratuita.

Segundo a pasta, a confusão que precisou ser contida pela Polícia Militar começou por volta das 18h30 de segunda. A estudante responsável por recolher o dinheiro para a festa disse que perdeu os R$ 19 mil, o que iniciou a desordem.

A secretaria informou que, diante do cenário, pediu ajuda à Polícia Militar. O nome da aluna não foi divulgado. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dela.

Em nota, a pasta disse que "trabalha pela cultura de paz nas escolas e espera que o caso seja resolvido da melhor maneira possível".