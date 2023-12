SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um médico foi morto espancado e carbonizado nesta terça-feira (19), em Arraial do Cabo (RJ).

Ângelo Castro Cordeio Lima foi encontrado morto em sua casa pela Polícia Militar, no Pontal do Atalaia, na região dos Lagos do Rio. O corpo do neurologista foi carbonizado.

Um homem foi encontrado com duas armas na residência do médico. O suspeito entrou em confronto com a Polícia e foi atingido por disparo de arma de fogo. Em seguida, foi levado ao Hospital Geral de Arraial do Cabo.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio. Ele segue internado sob custódia.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso é investigado pelo 132ª Distrito Policial, que realiza diligências para esclarecer todos os fatos.