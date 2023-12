SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo, anunciou tarifa zero nos ônibus municipais aos fins de semana.

O programa terá início neste sábado (23). De segunda a sexta-feira, assim como em feriados, o usuário continua pagando R$ 4 para embarcar.

Para a administração da cidade, a medida deve estimular o uso do transporte e aquecer a economia.

"O início da implementação do programa de tarifa zero será bom para o comerciante, funcionário, para as empresas, para os estudantes e, principalmente, para a população que agora economizará aos fins de semana", diz, em nota, a prefeitura.

A novidade em Embu das Artes segue uma tendência. Em 1° de novembro, São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, parou de cobrar tarifa em coletivos municipais.

Depois, a capital paulista anunciou a medida, mas somente aos domingos e por período delimitado. O pontapé foi no último (18). Na cidade, a estimativa é que a iniciativa custe R$ 10 bilhões ao ano.

Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), o número de passageiros que utilizaram ônibus no dia da implementação da medida aumentou 35% em relação aos domingos anteriores. Passou de 2,2 milhões para quase 3 milhões de pessoas.

Em todos os casos, veículos da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), trem e metrô continuam a cobrar passagem.