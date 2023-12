SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte do telhado da Paróquia de Sant'Ana e São Joaquim, da cidade de Montezuma, no norte de Minas Gerais, desabou sobre os fieis durante a missa na noite desta quinta (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, 80 pessoas ficaram feridas, sendo que oito delas continuam internadas.

As outras 72 pessoas sofreram escoriações leves e foram liberadas após o atendimento. "No momento do ocorrido havia cerca de 250, 300 pessoas na igreja. Tinham muitas crianças, porque era uma missa de crisma. Oito vítimas foram encaminhadas para hospitais de maior porte. As outras foram liberadas no local ainda, com pequenos cortes", afirmou Paulo Henrique de Oliveira, tenente dos bombeiros.

Uma vistoria feita pelos órgãos de segurança apontou que o telhado de madeira da paróquia estava podre. A situação ficou pior, segundo a Defesa Civil, com as chuvas que atingiram a cidade nos últimos meses. E, como o teto tinha um forro, ninguém teria notado a estrutura deteriorada.

Em nota, a igreja pediu orações. "Infelizmente ocorreu em nossa paróquia esse triste acidente, graças a Deus não houve nenhuma vitima fatal, pedimos suas orações pelos que se feriram, em especial por uma criança que está sendo submetida a cirurgia devido aos ferimentos. Rezem por nossa paróquia também, para que possamos superar esse triste acontecimento e reconstruir a casa do Senhor."

A Polícia Civil informou que será instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. "No procedimento, a PCMG [Polícia Civil de Minas Gerais] irá solicitar perícias no local e das vítimas, intimar testemunhas e adotar todas as providências necessárias visando concluir as investigações."