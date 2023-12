SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de carro de aplicativo foi preso na última quinta-feira (21) por tentativa de homicídio. Ele é suspeito de tentar atropelar os passageiros, dois casais, que haviam descido do veículo e estavam na calçada na zona norte de São Paulo.

O caso ocorreu na tarde do dia 11 de dezembro na rua Aluísio Azevedo, em Santana. A polícia não informou o nome do suspeito, nem se ele tem defesa constituída.

De acordo com a Polícia Civil, o carro de aplicativo foi pedido pelos casais que deixavam um restaurante e iriam até o bairro do Imirim, também na zona norte.

O motorista, informou a polícia, compareceu ao local com um Fiat Cronos e ao entrarem no carro, os passageiros perceberam que havia uma garrafa de bebida alcoólica no banco dianteiro e que o motorista aparentava estar bêbado.

Os passageiros seguiram viagem e conforme relataram em boletim de ocorrência, o motorista falava ao celular, "aparentemente em uma live".

Os quatro pediram para que o condutor parasse o carro, mas o pedido foi negado. A partir daí, começou uma discussão entre o motorista e os passageiros.

Quando o veículo parou no semáforo, um dos passageiros abriu a porta do carro e ao tentar descer, foi impedido pelo motorista. "A vítima, porém, conseguiu saltar do veículo, assim como os demais'", afirma a SSP (Secretaria da Segurança Pública)", em nota.

O motorista, também segundo a pasta, pegou um estilete e tentou agredir os passageiros e posteriormente jogou o carro em cima dos quatro, atingindo um deles, um homem de 31 anos, que foi arrastado.

Uma câmera de monitoramento da rua registrou quando o veículo avançou sob a calçada, passando, inclusive, por cima de arbustos antes de jogar o carro em cima dos casais, que caminhavam em fila. O condutor fogiu em seguida

O Samu foi acionado e socorreu a vítima ao Hospital do Mandaqui, onde ficou internado. Seu estado de saúde não foi informado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio pelo 13º DP e é investigado.