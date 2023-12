RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade que atingiu Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) neste sábado (23) alagou algumas das principais vias da cidade, deixou veículos submersos e prejudica consumidores que buscam a região central para as compras de fim de ano.

As chuvas, que começaram na madrugada, atingiram principalmente vias da região central da cidade ou que levam a ela, assim como o entorno do terminal rodoviário de Ribeirão. Trechos da rodovia Anhanguera também foram atingidos e deixaram o trânsito congestionado em ambos os sentidos.

Não há informações de desabrigados até o momento, de acordo com a Prefeitura de Ribeirão.

Imagens que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens mostram ônibus ilhados em algumas das vias, com a água subindo e passageiros demonstrando desespero. Em um vídeo, um ônibus tentou passar por uma via alagada, mas foi impedido por uma pessoa que parou na frente do coletivo e não permitiu sua passagem.

Segundo a RP Mobi, empresa de mobilidade urbana responsável pelo gerenciamento do trânsito na cidade, foram registrados alagamentos na avenida Francisco Junqueira, uma das mais importantes da cidade, com orientação para evitar a região central. Ainda no centro, a rua José Bonifácio também ficou intransitável.

O sábado que antecede o Natal é considerado pelo comércio local uma das principais datas do ano ?Ribeirão Preto é conhecida pela vocação nos setores de comércio e serviços.

A Via Norte, que interliga o centro a bairros da zona norte, ficou alagada em ambos os sentidos. Dois ocupantes de um veículo que ficou submerso tentavam segurá-lo para que não fosse levado pelas águas.

Outros pontos de alagamento são a avenida Independência, uma das que ligam a região central à zona sul da cidade, e a entrada do bairro Quintino Facci.

Ainda segundo a RP Mobi, as equipes da empresa e da Defesa Civil de Ribeirão estão fazendo monitoramento dos locais neste momento.

O temporal também fez com que o zoológico da cidade suspendesse as atividades neste sábado, para manutenção do espaço. O local só será reaberto para visitação na quarta-feira (27).

NATAL CHUVOSO

O Natal deverá ser chuvoso nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, devido a um novo ciclone extratropical que se formará a partir de domingo (24) entre o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O órgão, ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, afirmou que o ciclone deverá ganhar força a partir da madrugada de segunda-feira (25).

Ciclones extratropicais são comuns no Sul do país. Geram muita chuva e ventos fortes, conforme a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo.

Segundo ela, eles se formam em áreas onde a pressão do ar fica mais baixa que a do entorno. A circulação do vento impulsiona a umidade a níveis mais elevados da atmosfera, gerando nuvens de chuva.

Conforme o Inmet, a formação do novo ciclone e o encontro de ventos quentes e úmidos do norte e mais frios de sul, dão origem a áreas de instabilidade sobre grande parte da região Sul, com previsão de chuvas intensas e rajadas de vento, que podem ficar entre 80 km/h e 100 km/h entre segunda e terça (26), na faixa leste gaúcha e em Santa Catarina.

São Paulo e Rio de Janeiro também devem ter um início de semana com vento forte por causa do ciclone, que deverá ganhar ainda mais força na terça, mas poderá ter se deslocado para alto mar.