SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grupo chinês promete investir R$ 9 trilhões na Paraíba e é investigado, STF libera no recesso R$ 16,7 milhões a mais para juízes, Israel prevê guerra em Gaza até fevereiro e outras notícias desta terça-feira (26).

MERCADO

Grupo chinês promete investir um PIB do Brasil na Paraíba, levanta suspeita e é investigado. Brasil CRT anunciou porto e cidade futurista de 3 milhões de pessoas e reuniu autoridades locais e federais em evento.

AMÉRICA LATINA

Concorrência chinesa muda perfil de fluxo na fronteira com o Paraguai. Sacoleiros perdem espaço para gigantes estrangeiros e até Correios; cigarros lideram apreensões.

STF

No recesso de Natal, STF libera R$ 16,7 milhões mensais a mais para juízes federais. Verba se refere a adicional por tempo de serviço; TCU barrou pagamento, porque portaria do CNJ já tinha incorporado valor ao contracheque da magistratura.

GOVERNO LULA

Lula deixa em 2º plano minorias e pautas progressistas em meio a pressões. Apesar de acenos do presidente à diversidade, segmentos saíram perdendo em disputas no primeiro ano do atual mandato.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio tem primeiro ano de crises com bolsonarismo e trunfo com privatização. Gestão foi marcada por morde e assopra com aliados de ex-presidente, letalidade policial e erros em cartilhas.

COTIDIANO

Polícia Civil deixa de investigar 9 entre 10 roubos de carga em SP. OUTRO LADO: Governo paulista diz que prendeu até outubro deste ano 408 suspeitos de roubo de carga após investigação.

RIO

Cláudio Castro cancela viagem e revê planos em meio a desgaste com operação da PF. Governador do RJ consulta advogados, e aliados citam abalo; estado diz que acusações são infundadas, velhas e requentadas.

RIO

Zinho está isolado em cela em prisão de segurança máxima e não prestou depoimento. Suspeito de ser principal líder da milícia no RJ terá 2 horas de sol; investigadores esperam delação.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel prevê guerra em Gaza até fevereiro; custo da ação militar começa a preocupar. Netanyahu é vaiado por familiares de reféns no Parlamento, e nova proposta de cessar-fogo elaborada pelo Egito fracassa.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Presépio em Belém mostra menino Jesus em escombros para lembrar guerra em Gaza. Cidade onde Jesus nasceu, segundo a Bíblia, marca Natal de 2023 com luto e portas fechadas ao tradicional turismo religioso.

MERCADO

Solteiro, casado ou divorciado: veja quem mais demora a quitar dívidas. Levantamento da Serasa é feito em grupo com dificuldade para pagar contas.

CLIMA

Marinha alerta para forte ventania e ressaca no litoral de SP e RJ nesta semana. Há também previsão de tempestade para esta segunda (25).

CELEBRIDADES

Atriz de 'The Crown' se recusa a assinar autógrafo com caneta azul; entenda motivo. Claire Foy, que viveu a rainha Elizabeth 2ª na série, foi flagrada negando pedido de fã.

NATAL

Veja os direitos do consumidor na troca de presentes de Natal. Lojas não são obrigadas a trocar produtos por causa de cor, tamanho ou gosto do cliente.