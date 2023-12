SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente de ônibus deixou ao menos 9 feridos na noite desta segunda-feira (25), na zona norte do Rio.

Motorista passou mal e perdeu o controle do veículo. Testemunhas ouvidas pela TV Globo disseram que o motorista do ônibus, que fazia o trajeto Duque de Caxias-Pilares, desmaiou. O acidente ocorreu por volta das 22h20 na Rua Lyrio Maurício da Fonseca, no bairro Cordovil.

Ônibus arrastou dois carros e só parou ao bater no muro na estação de trem de Parada de Lucas. Os dois veículos ficaram destruídos. "O ônibus veio 'voado'. A gente só viu a batida, e meu filho já ficou preso às ferragens", disse uma mulher à emissora, sem se identificar.

O Corpo de Bombeiros informou ter socorrido quatro pessoas ao Hospital Getúlio Vargas. Outros feridos no acidente também foram para a unidade de saúde.

O UOL procurou a secretaria de Saúde do Rio para saber o estado de saúde deles e aguarda retorno.