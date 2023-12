SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) iniciou nesta terça-feira (26) uma operação no Complexo da Maré, zona norte do Rio, para prender os envolvidos em um tiroteio que deixou nove feridos na Avenida Brasil na véspera de Natal (24).

O Comando de Operações Especiais está nas comunidades de Nova Holanda e Parque União. Além do Bope, a operação conta com o Batalhão de Ações com Cães. "Até é o momento, não há saldo de prisões nem de apreensões", diz a secretaria de Segurança em nota.

Objetivo da ação é realizar buscas por criminosos que atacaram uma viatura da polícia, segundo a PM. Nove pessoas que estavam em carros e em um ônibus na Avenida Brasil ficaram feridas. Duas permanecem internadas em estado grave.

O tiroteio teria começado porque um carro que saía do Complexo da Maré não parou após receber ordem da PM. Durante a perseguição, os disparos foram trocados nas proximidades do Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte.