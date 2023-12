BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Escavadores encontraram um mosaico de conchas e corais datado de 2.300 anos atrás enterrado ao lado do Monte Palatino, em Roma, na Itália.

A descoberta se deu após cinco anos de escavação. Segundo o Ministério da Cultura italiano, a obra é parte de uma mansão aristocrática e foi localizado em uma sala de jantar.

O mosaico tem quase cinco metros de comprimento. Em sua montagem, estão representadas vinhas, folhas de lótus, tridentes, trompetes e criaturas marítimas mitológicas. Há possibilidade do ambiente ter sido habitado por um senador romano.

A pintura representa cenas de celebração de vitórias em batalhas navais. A avaliação é do arqueólogo Alfonsina Russo, chefe do Parque Arqueológico do Coliseu, segundo CNN.

O que ajudou a conservar a obra é sua localização, segundo o arqueólogo. Por estar bem abaixo da terra, o pouco contato com ar e luz preservou a integridade dos materiais usados no mosaico.

"Nos tempos antigos, quando poderosas famílias nobres habitavam o Monte Palatino, era costume usar ricos elementos decorativos como símbolo para exibir opulência e alta posição social", disse Alfonsina Russo, chefe do Parque Arqueológico do Coliseu.