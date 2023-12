RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta por ventos fortes em todo litoral paulista entre terça (26) e quarta-feira (27).

A previsão é de que as rajadas de vento variem entre 50 e 74 km/h.

A Defesa Civil também emitiu alerta para ressaca marítima para a região entre Santos (SP) e Arraial do Cabo (RJ) no mesmo período, com ondas de até 3m.

A recomendação é que os banhistas evitem prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento.

Por causa dos ventos fortes desta manhã, o serviço da travessia de balsas de São Sebastião e Ilhabela foi afetado e ficou paralisado entre 8h35 e 10h06.

De acordo com a Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), os tempos de espera na fila dependem das condições adversas de navegação e da maior demanda por causa do feriado.

Até às 12h13 desta terça-feira (26), o tempo de espera em São Sebastião era de 240min, e em Ilhabela de 120min, de acordo com o Departamento Hidroviário de São Paulo.

Neste momento, há seis embarcações em funcionamento e uma aguardando melhora da condição de ventos e maré.